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Україну атакують російські ударні БпЛА

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 01:01
Україну атакують російські ударні БпЛА
ілюстративне фото: getty images

Російські війська з вечора 24 грудня запускають по території України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Станом на 18:32 інформації щодо руху ворожих ударних безпілотників виглядала наступним чином:

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  • нові ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з білгородщини;
  • БпЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-східний;
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на Черкащині, курс - західний;
  • БпЛА в центрі Київщини, курс - західний.

Станом на 19:00:

  • нові  ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з білгородщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - південний/південно-східний;ʼ
  • БпЛА на півдні Київщини Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Житомирщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

Станом на 21:03:

  • нові  ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з курщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході і заході Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.

Станом на 21:34:

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  • БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/північно-західний.

Станом на 22:23:

  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний
  • БпЛА на сході Київщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Кіровоградської і Одеської областей, курс - західний.

Станом на 23:07:

  • БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - північний;
  • БпЛА на півдні Черкащини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-західний/східний;
  • БпЛА на південному заході Вінниччини, курс - північно-західний.

Станом на 23:50:

  • БпЛА в центрі та на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на межі Київщини і Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на півдні Хмельниччини, курс - західний.

Станом на 00:38:

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні і сході Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на заході Київщини, курс - східний/південно-східний.
Мапа: alerts.in.ua
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 01:51

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - західний/південний/південно-західний;
  • БпЛА на Сумщині, курс - західний;
  • БпЛА на заході Київщини, курс - північно-східний (м.Київ);
  • БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА в центрі Вінниччини, курс південно-західний;
  • БпЛА на заході Черкащини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - східний.

Станом на 02:45:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний/південний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
  • БпЛА в центрі і на півдні Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі Харківщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА в центрі Вінниччини, курс південно-західний/північно-східний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-східний.

Станом на 03:14:

  • БпЛА на півночі та сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
  • БпЛА в центрі і на півдні Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі Харківщини, курс - північно-західний (на Харків);
  • БпЛА на сході Житомирщини, курс  південно-західний (на Житомир);
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
 
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 04:10

  • нові групи ворожих ударних БпЛА заходять з брянщини на Чернігівщину, курс - південний/південно-західний.
  • БпЛА на південному заході Сумщини, курс - південний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
  • БпЛА на сході Житомирщини, курс - південно-західний (на Житомир);
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Миколаївщини, курс - південно-західний.

Станом на 04:56

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - південний/південно-східний/південно-західний;
  • БпЛА на південному заході Житомирщини, курс - південно-західний.

безпілотникиповітряна тривога
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