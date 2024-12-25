Україну атакують російські ударні БпЛА
Середа, 25 грудня 2024, 01:01
Російські війська з вечора 24 грудня запускають по території України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Станом на 18:32 інформації щодо руху ворожих ударних безпілотників виглядала наступним чином:
Реклама:
- нові ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з білгородщини;
- БпЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-східний;
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на Черкащині, курс - західний;
- БпЛА в центрі Київщини, курс - західний.
Станом на 19:00:
- нові ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з білгородщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - південний/південно-східний;ʼ
- БпЛА на півдні Київщини Київщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Житомирщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
Станом на 21:03:
- нові ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з курщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході і заході Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.
Станом на 21:34:
РЕКЛАМА:
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/північно-західний.
Станом на 22:23:
- БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний
- БпЛА на сході Київщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на межі Кіровоградської і Одеської областей, курс - західний.
Станом на 23:07:
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний
- БпЛА на півночі Київщини, курс - північний;
- БпЛА на півдні Черкащини, курс - західний;
- БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-західний/східний;
- БпЛА на південному заході Вінниччини, курс - північно-західний.
Станом на 23:50:
- БпЛА в центрі та на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
- БпЛА на межі Київщини і Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на півдні Хмельниччини, курс - західний.
Станом на 00:38:
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні і сході Київщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на заході Київщини, курс - східний/південно-східний.
Станом на 01:51
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс - західний/південний/південно-західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - західний;
- БпЛА на заході Київщини, курс - північно-східний (м.Київ);
- БпЛА на північному заході Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
- БпЛА в центрі Вінниччини, курс південно-західний;
- БпЛА на заході Черкащини, курс - західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - східний.
Станом на 02:45:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний/південний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
- БпЛА в центрі і на півдні Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА в центрі Харківщини, курс - південно-західний;
- БпЛА в центрі Вінниччини, курс південно-західний/північно-східний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-східний.
Станом на 03:14:
- БпЛА на півночі та сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
- БпЛА в центрі і на півдні Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА в центрі Харківщини, курс - північно-західний (на Харків);
- БпЛА на сході Житомирщини, курс південно-західний (на Житомир);
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
Станом на 04:10
- нові групи ворожих ударних БпЛА заходять з брянщини на Чернігівщину, курс - південний/південно-західний.
- БпЛА на південному заході Сумщини, курс - південний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА на сході Житомирщини, курс - південно-західний (на Житомир);
- БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на північному сході Миколаївщини, курс - південно-західний.
Станом на 04:56
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - південний/південно-східний/південно-західний;
- БпЛА на південному заході Житомирщини, курс - південно-західний.