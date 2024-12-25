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Украину атакуют россиские ударные БпЛА

Иван ДьяконовСреда, 25 декабря 2024, 01:01
Украину атакуют россиские ударные БпЛА
иллюстративное фото: getty images

Российские войска с вечера 24 декабря запускают по территории Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 18:32 информация о движении вражеских ударных беспилотников выглядела следующим образом:

Реклама:
  • новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Сумской области с Белгородщины;
  • БпЛА на Сумщине, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс - юго-восточный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - северный/северо-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный;
  • БпЛА в центре Киевской области, курс - западный.

По состоянию на 19:00:

  • новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Сумской области с Белгородщины, курс - западный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА на юге Киевщины Киевщины, курс - западный;
  • БпЛА на востоке Житомирской области, курс - западный;
  • БпЛА на севере Днепропетровской области, курс - юго-западный.

По состоянию на 21:03:

  • новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Сумской области с Курщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на востоке и западе Полтавщины, курс - западный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - западный.

По состоянию на 21:34:

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  • БпЛА в центре Полтавщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на западе Сумщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - западный/северо-западный.

По состоянию на 22:23:

  • БпЛА на западе Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА в центре Черниговщины, курс - южный/юго-западный
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Кировоградской и Одесской областей, курс - западный.

По состоянию на 23:07:

  • БпЛА в центре Сумщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс - западный/юго-западный
  • БпЛА на севере Киевщины, курс - северный;
  • БпЛА на юге Черкасской области, курс - западный;
  • БпЛА на юге Днепропетровщины, курс - северо-западный/восточный;
  • БпЛА на юго-западе Винницкой области, курс - северо-западный.

По состоянию на 23:50:

  • БпЛА в центре и на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Киевщины, курс - западный;
  • БпЛА на границе Киевщины и Винницкой области, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на юге Хмельницкой области, курс - западный.

По состоянию на 00:38:

  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Киевщины, курс - западный;
  • БпЛА на юге и востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на западе Киевщины, курс - восточный/юго-восточный.
Карта: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 01:51:

  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс - западный/южный/юго-западный;
  • БпЛА на Сумщине, курс - западный;
  • БпЛА на западе Киевщины, курс - северо-восточный (г. Киев);
  • БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА в центре Винницкой области, курс с юго-западный;
  • БпЛА на западе Черкасской области, курс - западный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс - восточный.

По состоянию на 02:45:

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - юго-западный/южный;
  • БпЛА на севере Киевщины, курс - западный;
  • БпЛА в центре и на юге Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА в центре Харьковщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА в центре Винницкой области, курс юго-западный/северо-восточный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - юго-восточный.

По состоянию на 03:14:

  • БпЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - юго-западный/южный;
  • БпЛА на севере Киевщины, курс - западный;
  • БпЛА в центре и на юге Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА в центре Харьковщины, курс - северо-западный (на Харьков);
  • БпЛА на востоке Житомирщины, курс юго-западный (на Житомир);
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - юго-западный.
     
    Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 04:10

  • новые группы вражеских ударных БпЛА заходят из Брянщины на Черниговщину, курс - южный/юго-западный.
  • БпЛА на юго-западе Сумщины, курс - южный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА на востоке Житомирщины, курс - юго-западный (на Житомир);
  • БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Николаевщины, курс - юго-западный.

По состоянию на 04:56

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке и западе Полтавщины, курс - южный/юго-восточный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-западе Житомирщины, курс - юго-западный.

беспилотникивоздушная тревога
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