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Індія стоїть перед нафтовою кризою: зниження поставок з Росії змушує шукати альтернативи

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 02:26
Індія стоїть перед нафтовою кризою: зниження поставок з Росії змушує шукати альтернативи

Індійські державні нафтопереробні компанії опинилися в критичній ситуації через скорочення поставок російської нафти. Це може призвести до енергетичної кризи, адже залежність країни від російської нафти перевищує третину від загального імпорту енергоресурсів.

Джерело: Reuters із посиланням на три джерела в нафтопереробній індустрії

Деталі: За даними джерел видання, три найбільші нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum – не отримали очікуваних 8-10 мільйонів барелів російської нафти для завантаження потужностей у січні. 

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Зниження експорту з Росії пов’язане зі зростанням внутрішнього попиту Москви, її зобов’язаннями перед ОПЕК та погодними умовами, що перешкоджають судноплавству.

Ці фактори викликали тривогу серед індійських компаній. Експерти попереджають, що проблеми з постачанням російської нафти можуть зберігатися у найближчі місяці.

Дослівно: "Індійські нафтопереробні компанії розглядають можливість використання запасів для задоволення потреб до березня. Два джерела зазначили, що їхні компанії можуть отримати більше сирої нафти від постачальників з Близького Сходу з додатковими обсягами в термінових контрактах або провести спотовий тендер на нафту з високим вмістом сірки".

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Деталі: Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після введення санкцій ЄС у 2022 році. Російська нафта становить понад третину імпорту енергоресурсів країни.

Державні нафтопереробні заводи Індії припинили використовувати китайський юань для оплати російської нафти за рекомендацією уряду, що ускладнює фінансові операції.

Передісторія:

  • 12 грудня стало відомо, що російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 тисяч барелів нафти на добу індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.
  • 10-річна угода становить 0,5% світового постачання і оцінюється приблизно в 13 мільярдів доларів на рік. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні.
  • Індія бореться за те, щоб більше торгівлі з Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою зросла в 5 разів за 3 роки.
  • Нафтопереробні заводи Індії працюють на повну потужність, перетворюючи російську сиру нафту на нафтопродукти, що потім експортуються до країн Заходу.

нафтаІндіяРосія
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