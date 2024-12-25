Індія стоїть перед нафтовою кризою: зниження поставок з Росії змушує шукати альтернативи
Індійські державні нафтопереробні компанії опинилися в критичній ситуації через скорочення поставок російської нафти. Це може призвести до енергетичної кризи, адже залежність країни від російської нафти перевищує третину від загального імпорту енергоресурсів.
Джерело: Reuters із посиланням на три джерела в нафтопереробній індустрії
Деталі: За даними джерел видання, три найбільші нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum – не отримали очікуваних 8-10 мільйонів барелів російської нафти для завантаження потужностей у січні.
Зниження експорту з Росії пов’язане зі зростанням внутрішнього попиту Москви, її зобов’язаннями перед ОПЕК та погодними умовами, що перешкоджають судноплавству.
Ці фактори викликали тривогу серед індійських компаній. Експерти попереджають, що проблеми з постачанням російської нафти можуть зберігатися у найближчі місяці.
Дослівно: "Індійські нафтопереробні компанії розглядають можливість використання запасів для задоволення потреб до березня. Два джерела зазначили, що їхні компанії можуть отримати більше сирої нафти від постачальників з Близького Сходу з додатковими обсягами в термінових контрактах або провести спотовий тендер на нафту з високим вмістом сірки".
Деталі: Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після введення санкцій ЄС у 2022 році. Російська нафта становить понад третину імпорту енергоресурсів країни.
Державні нафтопереробні заводи Індії припинили використовувати китайський юань для оплати російської нафти за рекомендацією уряду, що ускладнює фінансові операції.
Передісторія:
- 12 грудня стало відомо, що російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 тисяч барелів нафти на добу індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.
- 10-річна угода становить 0,5% світового постачання і оцінюється приблизно в 13 мільярдів доларів на рік. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні.
- Індія бореться за те, щоб більше торгівлі з Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою зросла в 5 разів за 3 роки.
- Нафтопереробні заводи Індії працюють на повну потужність, перетворюючи російську сиру нафту на нафтопродукти, що потім експортуються до країн Заходу.