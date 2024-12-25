Індія стоїть перед нафтовою кризою: зниження поставок з Росії змушує шукати альтернативи

Індійські державні нафтопереробні компанії опинилися в критичній ситуації через скорочення поставок російської нафти. Це може призвести до енергетичної кризи, адже залежність країни від російської нафти перевищує третину від загального імпорту енергоресурсів.

Джерело: Reuters із посиланням на три джерела в нафтопереробній індустрії

Деталі: За даними джерел видання, три найбільші нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum – не отримали очікуваних 8-10 мільйонів барелів російської нафти для завантаження потужностей у січні.

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Зниження експорту з Росії пов’язане зі зростанням внутрішнього попиту Москви, її зобов’язаннями перед ОПЕК та погодними умовами, що перешкоджають судноплавству.

Ці фактори викликали тривогу серед індійських компаній. Експерти попереджають, що проблеми з постачанням російської нафти можуть зберігатися у найближчі місяці.

Дослівно: "Індійські нафтопереробні компанії розглядають можливість використання запасів для задоволення потреб до березня. Два джерела зазначили, що їхні компанії можуть отримати більше сирої нафти від постачальників з Близького Сходу з додатковими обсягами в термінових контрактах або провести спотовий тендер на нафту з високим вмістом сірки".

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Деталі: Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після введення санкцій ЄС у 2022 році. Російська нафта становить понад третину імпорту енергоресурсів країни.

Державні нафтопереробні заводи Індії припинили використовувати китайський юань для оплати російської нафти за рекомендацією уряду, що ускладнює фінансові операції.

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