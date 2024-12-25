Индия стоит перед нефтяным кризисом: снижение поставок из России заставляет искать альтернативы
Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании оказались в критической ситуации из-за сокращения поставок российской нефти. Это может привести к энергетическому кризису, ведь зависимость страны от российской нефти превышает треть от общего импорта энергоресурсов.
Источник: Reuters со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей индустрии
Детали: По данным источников издания, три крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Индии – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum - не получили ожидаемых 8-10 миллионов баррелей российской нефти для загрузки мощностей в январе.
Снижение экспорта из России связано с ростом внутреннего спроса Москвы, ее обязательствами перед ОПЕК и погодными условиями, препятствующими судоходству.
Эти факторы вызвали тревогу среди индийских компаний. Эксперты предупреждают, что проблемы с поставками российской нефти могут сохраняться в ближайшие месяцы.
Дословно: "Индийские нефтеперерабатывающие компании рассматривают возможность использования запасов для удовлетворения потребностей до марта. Два источника отметили, что их компании могут получить больше сырой нефти от поставщиков с Ближнего Востока с дополнительными объемами в срочных контрактах или провести спотовый тендер на нефть с высоким содержанием серы".
Детали: Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после введения санкций ЕС в 2022 году. Российская нефть составляет более трети импорта энергоресурсов страны.
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили использовать китайский юань для оплаты российской нефти по рекомендации правительства, что затрудняет финансовые операции.
Предыстория:
- 12 декабря стало известно, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять почти 500 тысяч баррелей нефти в сутки индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами.
- 10-летняя сделка составляет 0,5% мирового снабжения и оценивается примерно в 13 миллиардов долларов в год. Она еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией, которая находится под жесткими западными санкциями из-за войны в Украине.
- Индия борется за то, чтобы больше торговли с Россией осуществлялось в рупиях, поскольку ее торговля с Москвой выросла в 5 раз за 3 года.
- Нефтеперерабатывающие заводы Индии работают на полную мощность, превращая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем экспортируются в страны Запада.