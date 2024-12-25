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Трамп обіцяє відновити смертну кару після рішення Байдена про пом'якшення вироків

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 05:20
Трамп обіцяє відновити смертну кару після рішення Байдена про пом'якшення вироків
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити стратегію застосування смертної кари на федеральному рівні, критикуючи рішення президента Джо Байдена щодо пом’якшення вироків засудженим.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, Associated Press

Деталі: Президент США Джо Байден 24 грудня пом’якшив вироки 37 із 40 засуджених до смертної кари, замінивши покарання довічним ув’язненням без права на дострокове звільнення. Байден зазначив, що це рішення відповідає його мораторію на виконання смертних вироків у справах, не пов’язаних із тероризмом або масовими вбивствами.

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Дональд Трамп розкритикував це рішення, назвавши його "безглуздим" та образливим для сімей жертв. 

"Джо Байден щойно замінив смертний вирок 37 найгіршим вбивцям у нашій країні. Родичі жертв у розпачі. Вони не можуть повірити, що це відбувається!", – заявив Трамп.

У своєму повідомленні у соціальних мережах Трамп заявив, що після інавгурації планує доручити Міністерству юстиції забезпечити смертну кару.

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Пряма мова Трампа: "Одразу після моєї інавгурації я дам розпорядження Міністерству юстиції енергійно домагатися смертної кари, щоб захистити американські сім’ї та дітей від насильницьких гвалтівників, убивць і монстрів".

Деталі: Під час свого президентського терміну з 2017 до 2021 рік Трамп відновив виконання смертних вироків на федеральному рівні після майже 20-річної перерви.

Байден, який виступав проти страти, призупинив виконання смертних вироків на федеральному рівні після вступу на посаду в січні 2021 року.

ТрампСШАБайден
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