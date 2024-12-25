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Трамп обещает вернуть смертную казнь после решения Байдена о смягчении приговоров

Иван ДьяконовСреда, 25 декабря 2024, 05:20
Трамп обещает вернуть смертную казнь после решения Байдена о смягчении приговоров
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить стратегию применения смертной казни на федеральном уровне, критикуя решение президента Джо Байдена о смягчении приговоров осужденным.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, Associated Press

Детали: Президент США Джо Байден 24 декабря смягчил приговоры 37 из 40 приговоренных к смертной казни, заменив наказание пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Байден отметил, что это решение соответствует его мораторию на исполнение смертных приговоров по делам, не связанным с терроризмом или массовыми убийствами.

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Дональд Трамп раскритиковал это решение, назвав его "бессмысленным" и оскорбительным для семей жертв. 

"Джо Байден только что заменил смертный приговор 37 худшим убийцам в нашей стране. Родственники жертв в отчаянии. Они не могут поверить, что это происходит!", – заявил Трамп.

В своем сообщении в социальных сетях Трамп заявил, что после инаугурации планирует поручить Министерству юстиции обеспечить смертную казнь.

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Прямая речь Трампа: "Сразу после моей инаугурации я дам распоряжение Министерству юстиции энергично добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от насильственных насильников, убийц и монстров".

Детали: Во время своего президентского срока с 2017 по 2021 год Трамп возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после почти 20-летнего перерыва.

Байден, который выступал против смертной казни, приостановил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после вступления в должность в январе 2021 года.

ТрампСШАБайден
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