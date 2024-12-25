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WP: Байден може накласти "серйозні санкції" проти енергетики РФ до кінця свого терміну

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 09:01
WP: Байден може накласти серйозні санкції проти енергетики РФ до кінця свого терміну
Джо Байден. Фото Getty Images

Адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників WP, серед заходів, що обговорюються в команді Байдена – нові обмеження проти "тіньового флоту", який перевозить російську нафту в обхід чинних санкцій, а також проти російських експортерів нафти, які ще не перебувають під санкціями.

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Крім того, в чинній адміністрації обговорюють відкликання ліцензій, що дозволяють банкам обробляти транзакції, повʼязані з російськими енергоносіями, пише газета.

Джерела The Washington Post кажуть, що Байден раніше остерігався надто жорстких санкцій проти енергосектора Росії, побоюючись різкого зростання світових цін на нафту і, відповідно, цін на паливо у США.

Але тепер, на тлі зниження інфляції та більш стійкого глобального ринку нафти, ці побоювання вже не грають такої ролі, йдеться в матеріалі.

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Високопосадовець адміністрації Байдена пояснив WP, що нові санкції необхідні для того, аби забезпечити Україні "найкращу можливу позицію" для самозахисту і можливих мирних переговорів на "справедливих" умовах.

"Цей захід стане ще одним кроком до досягнення цієї мети", – додав посадовець на умовах анонімності.

Раніше Bloomberg повідомляв, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.

Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

БайденсанкціїРосіяенергетика
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