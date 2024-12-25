Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

WP: Байден может наложить "серьезные санкции" против энергетики РФ до конца своего срока

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 09:01
WP: Байден может наложить серьезные санкции против энергетики РФ до конца своего срока
Джо Байден. Фото Getty Images

Администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источников, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников WP, среди мер, обсуждаемых в команде Байдена – новые ограничения против "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход действующих санкций, а также против российских экспортеров нефти, которые еще не находятся под санкциями.

Реклама:

Кроме того, в действующей администрации обсуждают отзыв лицензий, позволяющих банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями, пишет газета.

Источники The Washington Post говорят, что Байден ранее остерегался слишком жестких санкций против энергосектора России, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть и, соответственно, цен на топливо в США.

Но теперь, на фоне снижения инфляции и более устойчивого глобального рынка нефти, эти опасения уже не играют такой роли, говорится в материале.

РЕКЛАМА:

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена объяснил WP, что новые санкции необходимы для того, чтобы обеспечить Украине "наилучшую возможную позицию" для самозащиты и возможных мирных переговоров на "справедливых" условиях.

"Эта мера станет еще одним шагом к достижению этой цели", – добавил чиновник на условиях анонимности.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

БайденсанкцииРосcияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
Байден
Трамп обещает вернуть смертную казнь после решения Байдена о смягчении приговоров
Напоследок Байден рассматривает новые масштабные санкции против энергетики РФ – WP
Советник Байдена: Конкуренты и противники Америки сейчас слабее, чем были раньше
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: