У Краснодарському краї РФ оголосили надзвичайний стан через забруднення берега мазутом

У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення мазутом Чорноморського узбережжя.

Джерело: губернатор краю Веніамін Кондратьєв, російське видання "Meduza"

Пряма мова Кондратьєва: "На жаль, викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Спочатку за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу зібрати його у воді. Але погода диктує свої умови".

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Деталі: За словами губернатора, температура повітря підвищується, через що мазут піднімається на поверхню моря і забруднює російські пляжі.

Він також зазначив, що раніше діяв режим надзвичайного стану муніципального рівня, який влада Анапи й Темрюцького району запровадила після аварій кораблів, що спричинили вилив мазуту в море. Наразі надзвичайний стан розширено до крайового рівня.

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