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У Краснодарському краї РФ оголосили надзвичайний стан через забруднення берега мазутом

Українська правдаСереда, 25 грудня 2024, 12:31
У Краснодарському краї РФ оголосили надзвичайний стан через забруднення берега мазутом
Фото ілюстративне

У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення мазутом Чорноморського узбережжя.

Джерело: губернатор краю Веніамін Кондратьєв, російське видання "Meduza"

Пряма мова Кондратьєва: "На жаль, викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Спочатку за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу зібрати його у воді. Але погода диктує свої умови".

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Деталі: За словами губернатора, температура повітря підвищується, через що мазут піднімається на поверхню моря і забруднює російські пляжі. 

Він також зазначив, що раніше діяв режим надзвичайного стану муніципального рівня, який влада Анапи й Темрюцького району запровадила після аварій кораблів, що спричинили вилив мазуту в море. Наразі надзвичайний стан розширено до крайового рівня.

Передісторія: 

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  • У Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.
  • Після аварій танкерів "Грінпіс Україна" попередив, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Росіянадзвичайна подія
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