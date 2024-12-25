У Краснодарському краї РФ оголосили надзвичайний стан через забруднення берега мазутом
У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення мазутом Чорноморського узбережжя.
Джерело: губернатор краю Веніамін Кондратьєв, російське видання "Meduza"
Пряма мова Кондратьєва: "На жаль, викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Спочатку за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу зібрати його у воді. Але погода диктує свої умови".
Деталі: За словами губернатора, температура повітря підвищується, через що мазут піднімається на поверхню моря і забруднює російські пляжі.
Він також зазначив, що раніше діяв режим надзвичайного стану муніципального рівня, який влада Анапи й Темрюцького району запровадила після аварій кораблів, що спричинили вилив мазуту в море. Наразі надзвичайний стан розширено до крайового рівня.
Передісторія:
- У Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.
- Після аварій танкерів "Грінпіс Україна" попередив, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.