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Синоптики дали прогноз на січень 2025 року

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 13:57
Синоптики дали прогноз на січень 2025 року
фото: pixabay

За прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні 2025 року передбачається на рівні 0-3° морозу.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.

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Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми".

Деталі: Синоптики повідомляють, що середня місячна температура повітря січня становить 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря - 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

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