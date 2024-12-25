Синоптики дали прогноз на январь 2025 года

По прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в январе 2025 года предполагается на уровне 0-3° мороза.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.

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Месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы".

Детали: Синоптики сообщают, что средняя месячная температура воздуха января составляет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39°, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9° мороза, на юге Крыма 13-22° мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18° тепла, в Крыму до 21°, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.