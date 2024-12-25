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Вимагав $1 млн хабаря і обіцяв "домовитися" із міськрадою Києва: "Удар" виключив із партії адвоката Суханова

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 15:05
Вимагав $1 млн хабаря і обіцяв домовитися із міськрадою Києва: Удар виключив із партії адвоката Суханова
Олександр Суханов, фото: джерело УП

Партія "УДАР Віталія Кличка" позбавила членства адвоката очільника партії на Одещині Олександра Суханова, якого затримали за вимагання хабаря в 1 млн доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку "Наталка".

Джерело: заступник голови і член політради партії "УДАР Віталія Кличка" Володимир Бондаренко

Пряма мова: "Як заступник голови партії УДАР Віталія Кличка та член Політради скажу наступне. Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом"

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Деталі: Бондаренко назвав подібні обіцянки "абсолютним шахрайством".

За його словами, ця земельна ділянка площею 16.4 га раніше була передана рішенням депутатів Київської міськради під паркову зону: "Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше".

Він також опублікував відповідне рішення Київської міської ради №616/2024 від 12 грудня.

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Нагадаємо:

  • Правоохоронці затримали і вручили підозру очільнику партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександру Суханову, який вимагав 1 млн доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку "Наталка".
  • Під час зустрічей із підприємцем Суханов повідомив, що у нього є зв’язки у Київській міськраді, та він зможе допомогти з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га строком на 25 років.

Віталій КличкоКиївхабарУдар
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