Вымогал $1 млн взятки и обещал "договориться" с горсоветом Киева: "Удар" исключил из партии адвоката Суханова
Партия "УДАР Виталия Кличко" лишила членства адвоката главы партии в Одесской области Александра Суханова, которого задержали за вымогательство взятки в 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка".
Источник: заместитель председателя и член политсовета партии "УДАР Виталия Кличко" Владимир Бондаренко
Прямая речь: "Как заместитель председателя партии УДАР Виталия Кличко и член Политсовета скажу следующее. История неприятная. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону"
Детали: Бондаренко назвал подобные обещания "абсолютным мошенничеством".
По его словам, этот земельный участок площадью 16.4 га ранее был передан решением депутатов Киевского горсовета под парковую зону: "Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое".
Он также опубликовал соответствующее решение Киевского городского совета №616/2024 от 12 декабря.
Напомним:
- Правоохранители задержали и вручили подозрение главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александру Суханову, который требовал 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка".
- Во время встреч с предпринимателем Суханов сообщил, что у него есть связи в Киевском горсовете, и он сможет помочь с выделением в аренду земельного участка 0,5 га сроком на 25 лет.