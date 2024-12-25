Вымогал $1 млн взятки и обещал "договориться" с горсоветом Киева: "Удар" исключил из партии адвоката Суханова

Партия "УДАР Виталия Кличко" лишила членства адвоката главы партии в Одесской области Александра Суханова, которого задержали за вымогательство взятки в 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка".

Источник: заместитель председателя и член политсовета партии "УДАР Виталия Кличко" Владимир Бондаренко

Прямая речь: "Как заместитель председателя партии УДАР Виталия Кличко и член Политсовета скажу следующее. История неприятная. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону"

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Детали: Бондаренко назвал подобные обещания "абсолютным мошенничеством".

По его словам, этот земельный участок площадью 16.4 га ранее был передан решением депутатов Киевского горсовета под парковую зону: "Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое".

Он также опубликовал соответствующее решение Киевского городского совета №616/2024 от 12 декабря.

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Напомним: