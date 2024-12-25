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Вымогал $1 млн взятки и обещал "договориться" с горсоветом Киева: "Удар" исключил из партии адвоката Суханова

Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 15:05
Вымогал $1 млн взятки и обещал договориться с горсоветом Киева: Удар исключил из партии адвоката Суханова
Александр Суханов, фото: источник УП

Партия "УДАР Виталия Кличко" лишила членства адвоката главы партии в Одесской области Александра Суханова, которого задержали за вымогательство взятки в 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка".

Источник: заместитель председателя и член политсовета партии "УДАР Виталия Кличко" Владимир Бондаренко

Прямая речь: "Как заместитель председателя партии УДАР Виталия Кличко и член Политсовета скажу следующее. История неприятная. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону"

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Детали: Бондаренко назвал подобные обещания "абсолютным мошенничеством".

По его словам, этот земельный участок площадью 16.4 га ранее был передан решением депутатов Киевского горсовета под парковую зону: "Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое".

Он также опубликовал соответствующее решение Киевского городского совета №616/2024 от 12 декабря.

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Напомним:

  • Правоохранители задержали и вручили подозрение главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александру Суханову, который требовал 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка".
  • Во время встреч с предпринимателем Суханов сообщил, что у него есть связи в Киевском горсовете, и он сможет помочь с выделением в аренду земельного участка 0,5 га сроком на 25 лет.

Виталий КличкоКиеввзяткаУдар
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