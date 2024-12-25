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"Долари в унітазі": затримали депутата й помічника мера, які видурювали гроші в бізнесмена

Валентина РоманенкоСереда, 25 грудня 2024, 15:44
Долари в унітазі: затримали депутата й помічника мера, які видурювали гроші в бізнесмена
фото прокуратури

На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань затримали 24 грудня депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними дерела УП, йдеться про представника фракції партії "Європейська солідарність" в Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яворова Віталія Денегу.

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Як свідчить оприлюднене правоохоронцями фото, шахраї безуспішно намагалися позбутися частини прибутку
фото дбр

За даними слідства, чоловіки намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку: 25 тис. дол. США, а також 190 тис. гривень.

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Як зазначє прокуратура, депутата облради та заступника мера затримали після передачі другої частини грошей.

 
 

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

шахрайствоДБРЛьвівщина
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