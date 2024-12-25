"Доллары в унитазе": задержан депутат и помощник мэра, выманивавшие деньги у бизнесмена
На Львовщине работники Государственного бюро расследований задержали 24 декабря депутата облсовета и его сообщника, которые пытались выманить деньги у предпринимателя.
Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным дерела УП, речь идет о представителе фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском областном совете Владимире Доманском и первом заместителе мэра Яворова Виталии Денеге.
По данным следствия, мужчины пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен.
Мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.
После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать у коммерсанта часть прибыли: 25 тыс. долл. США, а также 190 тыс. гривен.
Как отмечает прокуратура, депутата облсовета и заместителя мэра задержали после передачи второй части денег.
Им сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительной группой лиц в особо крупных размерах.