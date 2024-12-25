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"Доллары в унитазе": задержан депутат и помощник мэра, выманивавшие деньги у бизнесмена

Валентина РоманенкоСреда, 25 декабря 2024, 15:44
Доллары в унитазе: задержан депутат и помощник мэра, выманивавшие деньги у бизнесмена
фото прокуратуры

На Львовщине работники Государственного бюро расследований задержали 24 декабря депутата облсовета и его сообщника, которые пытались выманить деньги у предпринимателя.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным дерела УП, речь идет о представителе фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском областном совете Владимире Доманском и первом заместителе мэра Яворова Виталии Денеге.

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Как свидетельствует обнародованное правоохранителями фото, мошенники безуспешно пытались избавиться от части прибыли
фото гбр

По данным следствия, мужчины пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен.

Мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.

После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать у коммерсанта часть прибыли: 25 тыс. долл. США, а также 190 тыс. гривен.

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Как отмечает прокуратура, депутата облсовета и заместителя мэра задержали после передачи второй части денег.

 
 

Им сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительной группой лиц в особо крупных размерах.

мошенничествоГБРЛьвовщина
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