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Румунські рятувальники припинили пошуки у горах 3-х українців, які просили про допомогу

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 25 грудня 2024, 17:21
Румунські рятувальники припинили пошуки у горах 3-х українців, які просили про допомогу
ілюстративне фото Getty Images

Румунські рятувальники припинили пошуки у горах в прикордонні трьох українців, які просили про допомогу, після 12 годин безрезультатного обстеження вказаної території. Кажуть, "українці зробили щось інакше" попри інструкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Керівник гірської рятувальної служби у повіті Марамуреш Дан Бенга повідомив, що рятувальники в ніч з 24 на 25 грудня прибули за координатами, які вказали українці, але не знайшли їх там. Пошуки їх за рекомендованим маршрутом, вказаним рятувальниками, також закінчилися нічим.

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Пряма мова: "Українці зробили щось інакше, ніж те, що їх попросили, попри наші інструкції, хоча їм казали, що будь-який інший варіант може мати фатальні наслідки… Після понад 12 годин після дзвінка та обшуків території, де вони мали б бути, і через те, що українців не знайдено, вони не повідомляли нічого про свої наміри і не дотримались наших вказівок, рятувальники вимушені призупинити пошуково-рятувальну операцію і повертаються на базу".

Більше деталей: Він зазначив, що якщо група ще раз повідомить про себе, за ними вирушить інша команда, а з покращенням погоди район пошуків облетять на гелікоптері, якщо до того часу не надійде інформація про те, що мандрівники самі якось спустилися вниз. 

"Якщо вони пішли вниз по річці Кривій, замість того, щоб йти вгору, як їм сказали, за координатами, де вони були б у безпеці, тоді дуже малі шанси, що вони живі", – додав керівник відділення рятувальної служби. 

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Погодні умови у Мармаросах залишаються дуже складними, з морозом до -11, глибоким снігом і вітром до 80 км/год. 

Передісторія:

РумуніяУкраїна
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