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Румынские спасатели прекратили поиски в горах 3-х украинцев, которые просили о помощи

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 25 декабря 2024, 17:21
Румынские спасатели прекратили поиски в горах 3-х украинцев, которые просили о помощи
Иллюстративное фото Getty Images

Румынские спасатели прекратили поиски в горах в приграничье трех украинцев, которые просили о помощи, после 12 часов безрезультатного обследования указанной территории. Говорят, "украинцы сделали что-то иначе" несмотря на инструкции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Руководитель горной спасательной службы в уезде Марамуреш Дан Бенга сообщил, что спасатели в ночь с 24 на 25 декабря прибыли по координатам, которые указали украинцы, но не нашли их там. Поиски их по рекомендованному маршруту, указанному спасателями, также закончились ничем.

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Прямая речь: "Украинцы сделали что-то иначе, чем то, что их попросили, несмотря на наши инструкции, хотя им говорили, что любой другой вариант может иметь фатальные последствия... После более 12 часов после звонка и обысков территории, где они должны были бы быть, и из-за того, что украинцы не найдены, они не сообщали ничего о своих намерениях и не придерживались наших указаний, спасатели вынуждены приостановить поисково-спасательную операцию и возвращаются на базу".

Больше деталей: Он отметил, что если группа еще раз сообщит о себе, за ними отправится другая команда, а с улучшением погоды район поисков облетят на вертолете, если к тому времени не поступит информация о том, что путешественники сами как-то спустились вниз.

"Если они пошли вниз по реке Кривой, вместо того, чтобы идти вверх, как им сказали, по координатам, где они были бы в безопасности, тогда очень малы шансы, что они живы", – добавил руководитель отделения спасательной службы.

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Предыстория:

РумынияУкраина
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