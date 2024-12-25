У четвер синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем та снігом

За прогнозами синоптиків, у четвер, 26 грудня в Україні буде хмарно, очікуються невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень до 3° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: "Хмарно. Вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів".

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Деталі: Повідомляється, що на дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.