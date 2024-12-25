В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем и снегом

По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 декабря в Украине будет облачно, ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, температура днем до 3° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: "Облачно. Ночью на юге, днем на юго-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков".

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Детали: Сообщается, что на дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.