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Глави МЗС Нідерландів і Латвії про атаку РФ проти України на Різдво: Кремль не прагне миру

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 25 грудня 2024, 20:03
Глави МЗС Нідерландів і Латвії про атаку РФ проти України на Різдво: Кремль не прагне миру
Фото: ДСНС

Міністри закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп і Латвії Байба Браже наголосили, що демонстративний обстріл Росією української енергосистеми на Різдво свідчить, що Кремль не прагне миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дописи очільників МЗС у соцмережі Х

Деталі: Глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив своїм підписникам, що вранці 25 грудня Росія завдала чергової масованої атаки по українській енергосистемі.

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"Такий зловминий вибір часу демонструє, що Путіна не цікавить мир, він хоче лише руйнації України. У 2025 році ми продовжимо докладати зусиль для того, щоб зупинити цю жорстоку агресію", – заявив він.

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"М’ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії – це війна", – відреагувала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

"Єдиний спосіб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні – це продовжити підтримку для України на полі бою, підтримку енергосистеми, підтримку фінансову й політичну, одночасно обмежуючи Росію", – наголосила вона.  

Що було раніше:

  • Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку РФ на Різдво, але додав, що "світ пильно стежить за діями обох сторін".
  • Під час ранкової атаки щонайменш одна російська ракета могла порушити повітряний простір Молдови. Румунія не підтверджує повідомлення про проліт ракети над своєю територією. 

НідерландиЛатвіяУкраїнаобстріл
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