Румунія з нового року закриє 30 пунктів пропуску з країнами ЄС через вступ у Шенген

У зв’язку з повноцінним вступом Румунії до Шенгенської зони з початку 2025 року припинять роботу три десятки пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: У Міністерстві внутрішніх справ Румунії повідомили, що з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску – на кордонах з Угорщиною та Болгарією – у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони. Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

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