Румунія з нового року закриє 30 пунктів пропуску з країнами ЄС через вступ у Шенген
Середа, 25 грудня 2024, 22:01
У зв’язку з повноцінним вступом Румунії до Шенгенської зони з початку 2025 року припинять роботу три десятки пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: У Міністерстві внутрішніх справ Румунії повідомили, що з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску – на кордонах з Угорщиною та Болгарією – у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони. Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.
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Передісторія:
- 12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло" після багатомісячної блокади.
- На початку 2024 року Болгарія та Румунія "частково" приєдналися до Шенгену – рішення щодо зняття перевірок в аеропортах і морських портах набуло чинності 30 березня 2024 року.