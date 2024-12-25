Румыния с нового года закроет 30 пунктов пропуска со странами ЕС из-за вступления в Шенген

В связи с полноценным вступлением Румынии в Шенгенскую зону с начала 2025 года прекратят работу три десятка пунктов пропуска на ее границах с другими странами ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: В Министерстве внутренних дел Румынии сообщили, что с 1 января 2025 года страна закроет 30 наземных пунктов пропуска - на границах с Венгрией и Болгарией - в связи с тем, что становится полноправным членом Шенгенской зоны. Однако на границах еще могут проводиться выборочные проверки документов.

Реклама:

Предыстория: