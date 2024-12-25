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Румыния с нового года закроет 30 пунктов пропуска со странами ЕС из-за вступления в Шенген

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 25 декабря 2024, 22:01
Румыния с нового года закроет 30 пунктов пропуска со странами ЕС из-за вступления в Шенген
Фото: Getty Images

В связи с полноценным вступлением Румынии в Шенгенскую зону с начала 2025 года прекратят работу три десятка пунктов пропуска на ее границах с другими странами ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: В Министерстве внутренних дел Румынии сообщили, что с 1 января 2025 года страна закроет 30 наземных пунктов пропуска - на границах с Венгрией и Болгарией - в связи с тем, что становится полноправным членом Шенгенской зоны. Однако на границах еще могут проводиться выборочные проверки документов.

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Предыстория:

  • 12 декабря Совет ЕС принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Полноправное вступление стран в Шенгенскую зону стало возможным после того, как Австрия дала этому "зеленый свет" после многомесячной блокады.
  • В начале 2024 года Болгария и Румыния "частично" присоединились к Шенгену – решение о снятии проверок в аэропортах и морских портах вступило в силу 30 марта 2024 года.

РумынияЕС
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