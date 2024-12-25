Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Пошкодження лінії електропередач у Фінській затоці: ЗМІ дізналися, які судна проходили поблизу

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 25 грудня 2024, 23:02
Пошкодження лінії електропередач у Фінській затоці: ЗМІ дізналися, які судна проходили поблизу
фото: Getty Images

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна. За даними ЗМІ, принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на шведське видання Aftonbladet

Деталі: Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.

Реклама:

"Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна", – сказав він, але сказав, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Він додав, що "за кілька годин" стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.

У коментарі фінському Yle Пахкін теж сказав, що може йтися про саботаж. "Але ми зараз досліджуємо ситуацію загалом, і я повідомлю причину несправності, коли вона стане відома", – сказав Арто Пахкін. 

Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одим з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є "сестринським" судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

РЕКЛАМА:

За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв’язки з Росією. 

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що у зв’язку з несправністю електролінії Estlink 2 між Естонією та Фінляндією проблем з енергопостачанням не буде.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Її пропускна здатність – 658 мегават, тоді як EstLink 1 – 350 мегават.  

Цьогоріч EstLink 2 вже відмикали на більш як пів року через несправності, ремонтні роботи тривали до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом. 

Що було раніше: У листопаді виявились пошкоджені одразу два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин ще триває, у центрі уваги слідства – китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження. Після інциденту воно понад місяць простояло на якорі біля берегів Данії, доки влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для слідчих дій.

Фінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПоліція: Окупанти вдарили по Запоріжжю КАБами, вони вибухнули серед скупчення людей

Зеленський відреагував на заяву Трампа про розуміння почуттів Путіна

Тищенко з'явився на засіданні Ради та заявив, що припиняє боротись із кол-центрами

Заяви Трампа про "51-й штат": Маск публічно нахамив прем'єру Канади і назвав "дівчинкою"

Франція відреагувала на заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не потерпить атак на свої кордони

Сили оборони уразили нафтобазу, яка заправляє стратегічні літаки РФ, що випускають ракети по Україні

Усі новини...
Фінляндія
Президент Фінляндії закликав не квапитися з ідеєю миротворців для України
Фінляндія передає Україні зимове спорядження для ЗСУ та готує новий пакет допомоги
Половина шукачів притулку, що потрапили у Фінляндію через кордон з РФ, досі чекають рішення
Останні новини
19:58
Полярне сяйво, що "танцює" над містом: астронавт зазняв рідкісне явище
19:51
фото, відеоПоліція: Окупанти вдарили по Запоріжжю КАБами, вони вибухнули серед скупчення людей
19:27
Угорщина натякнула, що не пустить Україну в ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів з РФ
19:26
У Польщі прокоментували випадки дезертирства серед українських військових
19:22
Світові ціни на какао падають: причини
19:17
В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом: у МОЗ та ДСНС нагадали правила безпеки
19:15
Військова економіка Путіна готується до м'якої, вибоїстої посадки – Bloomberg
19:07
ЄС прискорить розслідування щодо соцмережі X Ілона Маска
19:05
Рада ухвалила закон про відновлення моніторингу викидів парникових газів
18:58
футболДідьє Дешам залишить збірну Франції після чемпіонату світу-2026
Усі новини...
Реклама:
Реклама: