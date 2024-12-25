Пошкодження лінії електропередач у Фінській затоці: ЗМІ дізналися, які судна проходили поблизу

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна. За даними ЗМІ, принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на шведське видання Aftonbladet

Деталі: Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.

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"Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна", – сказав він, але сказав, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Він додав, що "за кілька годин" стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.

У коментарі фінському Yle Пахкін теж сказав, що може йтися про саботаж. "Але ми зараз досліджуємо ситуацію загалом, і я повідомлю причину несправності, коли вона стане відома", – сказав Арто Пахкін.

Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одим з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є "сестринським" судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

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За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв’язки з Росією.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що у зв’язку з несправністю електролінії Estlink 2 між Естонією та Фінляндією проблем з енергопостачанням не буде.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Її пропускна здатність – 658 мегават, тоді як EstLink 1 – 350 мегават.

Цьогоріч EstLink 2 вже відмикали на більш як пів року через несправності, ремонтні роботи тривали до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом.

Що було раніше: У листопаді виявились пошкоджені одразу два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин ще триває, у центрі уваги слідства – китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження. Після інциденту воно понад місяць простояло на якорі біля берегів Данії, доки влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для слідчих дій.