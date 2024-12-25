Повреждение линии электропередач в Финском заливе: СМИ узнали, какие суда проходили поблизости

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна. По данным СМИ, по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на шведское издание Aftonbladet

Детали: Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин сказал, что версия об умышленных злонамеренных действиях не исключена.

Реклама:

"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Потому что в районе, где пролегают кабели, находятся два судна", - сказал он, но сказал, что не знает, с какой страной те связаны. Он добавил, что "через несколько часов" станет понятно, что именно произошло с кабелями.

В комментарии финскому Yle Пахкин тоже сказал, что речь может идти о саботаже. "Но мы сейчас исследуем ситуацию в целом, и я сообщу причину неисправности, когда она станет известна", – отметил он.

Журналисты через сервис отслеживания судов выяснили, что один из кораблей – Xin Xin Tian 2, который ходит под флагом Гонконга. Он якобы является "сестринским" судном китайского Newnew Polar Bear, которое фигурирует в расследовании другого инцидента в Финском заливе – о порванном якорем газопроводе между Эстонией и Финляндией осенью 2023 года.

РЕКЛАМА:

По данным сервиса Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 прошел над кабелем примерно в то же время, когда произошло аварийное отключение Estlink 2 – в 12:26 25 декабря.

Xin Xin Tian 2, как утверждают, принадлежит логистической компании Hainan Yangpu, которая входит в группу "Торгмол", имеющую тесные связи с Россией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил, что в связи с неисправностью электролинии Estlink 2 между Эстонией и Финляндией проблем с энергоснабжением не будет.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Ее пропускная способность – 658 мегаватт, тогда как EstLink 1 – 350 мегаватт.

В этом году EstLink 2 уже отключали на более чем полгода из-за неисправностей, ремонтные работы продолжались до сентября и стоили более 30 млн евро. Подробный доклад по поводу того, что тогда произошло с линией, должны опубликовать в ближайшее время.

Что предшествовало: В ноябре оказались повреждены сразу два кабеля связи, пролегающие по дну Балтийского моря. Расследование обстоятельств еще продолжается, в центре внимания следствия – китайское торговое судно, которое проходило над ними примерно в то время, когда произошли повреждения. После инцидента оно более месяца простояло на якоре у берегов Дании, до тех пор, когда власти Китая разрешили шведским правоохранителям подняться на борт для следственных действий.