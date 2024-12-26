До 21:00 можна проголосувати за кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони
Четвер, 26 грудня 2024, 11:30
26 грудня проходить рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.
Джерело: повідомлення Міноборони
Деталі: Голосування триватиме з 09:00 до 21:00. Взяти участь можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів "Дія".
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Проголосувати можна один раз. До Громадської антикорупційної ради оберуть 15 представників із 40 кандидатів.
Переглянути списки кандидатів і проголосувати можна за посиланням.