До 21:00 можна проголосувати за кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони

26 грудня проходить рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Голосування триватиме з 09:00 до 21:00. Взяти участь можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів "Дія".

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Проголосувати можна один раз. До Громадської антикорупційної ради оберуть 15 представників із 40 кандидатів.

Переглянути списки кандидатів і проголосувати можна за посиланням.