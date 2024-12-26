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До 21:00 можно проголосовать за кандидатов в Антикоррупционный совет при Минобороны

Александр ШумилинЧетверг, 26 декабря 2024, 11:30
До 21:00 можно проголосовать за кандидатов в Антикоррупционный совет при Минобороны
Фото иллюстративное

26 декабря проходит рейтинговое интернет-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Голосование продлится с 09:00 до 21:00. Принять участие могут все граждане, проживающие на территории Украины. Аутентификация будет происходить с использованием сервисов "Дія".

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Проголосовать можно один раз. В Общественный антикоррупционный совет выберут 15 представителей из 40 кандидатов.

Посмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке.

коррупцияМинобороны
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