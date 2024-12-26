Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

67% українців вважають, що експати повинні голосувати на виборах

Роман Романюк, Альона Мазуренко Четвер, 26 грудня 2024, 10:15
67% українців вважають, що експати повинні голосувати на виборах
фото: getty images

За результатами опитування, майже 70% українців вважають, що громадяни України, які виїхали за кордон, повинні брати участь у виборчих процесах країни.

Джерело: матеріал УП "Любов на відстані. Чи готова Україна до виборів в інтернеті чи поштою"

Деталі: На прохання УП соціологічний центр "СОЦИС" включив невеликий блок питань про можливість дистанційного голосування у своє грудневе опитування.

Реклама:

За результатами дослідження, на запитання "Чи мають українці, які виїхали за кордон, таке саме право визначати владу в Україні, як громадяни, які залишились у країні?" 67% респондентів відповіли ствердно, бо вони залишаються громадянами України.

Водночас 28,2% відповіли – ні, люди, які залишили країну, не мають права впливати на обрання влади в Україні.

Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 2000 респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%.

РЕКЛАМА:
 

Щодо способів, то за чинним законодавством, громадяни України за кордоном можуть проголосувати особисто в день виборів у посольствах і консульствах. Проте за надмірної кількості виборців за кордоном дипломатичні відомства не зможуть пропустити десятки тисяч людей.

Один із варіантів вирішення ситуації – збільшити кількість дільниць для голосування паперовими бюлетенями.

Інший варіант, який Україна може спробувати адаптувати під свої потреби – так зване завчасне голосування поштою. Цей спосіб має низку недоліків і загроз.

Ще один потенційний варіант – дистанційне голосування в інтернеті. Цей варіант також має свої загрози пов'язані із кібербезпекою, відсутністю правової бази та порушенні анонімності.

опитуваннявиборикордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
опитування
УП: Думки українців щодо дистанційних виборів через "Дію" чи поштою розділилися
Майже половина українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій – опитування
Дві третини українців вважають найкращим інтеграційним напрямом для України вступ до ЄС
Останні новини
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
22:41
фотоМузей Ханенків завершив реставрацію після пошкоджень від російського обстрілу
22:31
Генштаб: На Курському напрямку українські війська відбили 25 атак ворога
21:54
ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: