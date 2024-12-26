67% українців вважають, що експати повинні голосувати на виборах

За результатами опитування, майже 70% українців вважають, що громадяни України, які виїхали за кордон, повинні брати участь у виборчих процесах країни.

Джерело: матеріал УП "Любов на відстані. Чи готова Україна до виборів в інтернеті чи поштою"

Деталі: На прохання УП соціологічний центр "СОЦИС" включив невеликий блок питань про можливість дистанційного голосування у своє грудневе опитування.

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За результатами дослідження, на запитання "Чи мають українці, які виїхали за кордон, таке саме право визначати владу в Україні, як громадяни, які залишились у країні?" 67% респондентів відповіли ствердно, бо вони залишаються громадянами України.

Водночас 28,2% відповіли – ні, люди, які залишили країну, не мають права впливати на обрання влади в Україні.

Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 2000 респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%.

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Щодо способів, то за чинним законодавством, громадяни України за кордоном можуть проголосувати особисто в день виборів у посольствах і консульствах. Проте за надмірної кількості виборців за кордоном дипломатичні відомства не зможуть пропустити десятки тисяч людей.

Один із варіантів вирішення ситуації – збільшити кількість дільниць для голосування паперовими бюлетенями.

Інший варіант, який Україна може спробувати адаптувати під свої потреби – так зване завчасне голосування поштою. Цей спосіб має низку недоліків і загроз.

Ще один потенційний варіант – дистанційне голосування в інтернеті. Цей варіант також має свої загрози пов'язані із кібербезпекою, відсутністю правової бази та порушенні анонімності.