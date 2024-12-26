67% украинцев считают, что экспаты должны голосовать на выборах

По результатам опроса, почти 70% украинцев считают, что граждане Украины, которые выехали за границу, должны участвовать в избирательных процессах страны.

Источник: материал УП "Любовь на расстоянии. Готова ли Украина к выборам в интернете или по почте"

Детали: По просьбе УП социологический центр "СОЦИС" включил небольшой блок вопросов о возможности дистанционного голосования в свой декабрьский опрос.

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По результатам исследования, на вопрос "Имеют ли украинцы, которые выехали за границу, такое же право определять власть в Украине, как граждане, которые остались в стране?" 67% респондентов ответили утвердительно, потому что они остаются гражданами Украины.

В то же время 28,2% ответили - нет, люди, которые покинули страну, не имеют права влиять на избрание власти в Украине.

Опрос проводился 5-11 декабря среди репрезентативной выборки по всей стране, не включая оккупированные территории, методом телефонного интервью. Было опрошено 2000 респондентов, погрешность исследования составляет не более 2,6%.

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Что касается способов, то по действующему законодательству, граждане Украины за рубежом могут проголосовать лично в день выборов в посольствах и консульствах. Однако при чрезмерном количестве избирателей за рубежом дипломатические ведомства не смогут пропустить десятки тысяч людей.

Один из вариантов решения ситуации - увеличить количество участков для голосования бумажными бюллетенями.

Другой вариант, который Украина может попробовать адаптировать под свои нужды - так называемое заблаговременное голосование по почте. Этот способ имеет ряд недостатков и угроз.

Еще один потенциальный вариант - дистанционное голосование в интернете. Этот вариант также имеет свои угрозы, связанные с кибербезопасностью, отсутствием правовой базы и нарушении анонимности.