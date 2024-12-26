Лавров заявив, що Франція пропонувала Росії діалог щодо війни за спиною Києва

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що Франція неодноразово зверталася до Росії закритими каналами, пропонуючи налагодити діалог щодо російсько-української війни без участі України.

Джерело: Лавров в інтерв'ю російським і закордонним ЗМІ, "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант"

Деталі: За його словами, Москва від контактів не відмовлялася і була "готова послухати" пропозиції Парижа. Однак паралельно, пояснив міністр, "Франція виступає головним ініціатором направлення так званих миротворчих військ в Україну".

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"Є у наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо, але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль є щирим, я не знаю", – сказав Лавров.

"Кілька разів були по закритих каналах звернення наших французьких колег: давайте ми допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог з українського питання, нібито порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що "ні слова про Україну без України",– розповів російський міністр.

Водночас Франція навчає на своїй території українських військових і виступає за відправку європейського контингенту в Україну, зазначив він. "Така двозначна поведінка не викликає прагнення всерйоз ставитися до того, що відбувається за ініціативою наших французьких колег", – підсумував Лавров.

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