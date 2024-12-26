Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

В Україні в найближчі дні буде переважно без опадів, можливий туман та слабка ожеледь

Анастасія ПроцЧетвер, 26 грудня 2024, 12:23
В Україні в найближчі дні буде переважно без опадів, можливий туман та слабка ожеледь
Ілюстративне фото: Getty Images

У п’ятницю у південних та північних областях очікується прохолодна погода, невеликий дощ, мокрий сніг, місцями можлива ожеледь. На решті території буде сухо, можливий туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані  Укргідрометцентра

Деталі: 27 грудня на крайньому півдні України, а також уночі в північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях очікується невеликий дощ, мокрий сніг, місцями можлива слабка ожеледь.

Реклама:

На решті території значних опадів не прогнозується. Уранці та в першій половині дня в північних і місцями західних областях очікується туман. Вітер північно-східний, на заході та півночі країни північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура коливатиметься від -3° до +2° уночі та вдень, у Карпатах -4°…-9°, а на Закарпатті та в Криму вдень +1°…+6°. 

У Києві вночі прогнозується невеликий дощ і мокрий сніг із можливістю слабкої ожеледі, удень – без істотних опадів. Уранці та в першій половині дня очікується туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура близько 0°.

РЕКЛАМА:

28 грудня по всій Україні зберігатиметься суха погода, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, слабкий, 3-8 м/с.

Температура залишатиметься в межах -3°…+2° уночі та вдень, у Карпатах уночі -3°…-8°. 

У столиці очікується суха погода, місцями туман уночі та вранці. Вітер слабкий, змінних напрямків, температура вночі 0°…-2°, удень 0°…+2°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
погода
У четвер синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем та снігом
Синоптики дали прогноз на січень 2025 року
У Києві погіршився стан повітря
Останні новини
00:56
Усик назвав найкращого молодого боксера світу
00:29
Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
22:41
фотоМузей Ханенків завершив реставрацію після пошкоджень від російського обстрілу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: