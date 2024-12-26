В Україні в найближчі дні буде переважно без опадів, можливий туман та слабка ожеледь

У п’ятницю у південних та північних областях очікується прохолодна погода, невеликий дощ, мокрий сніг, місцями можлива ожеледь. На решті території буде сухо, можливий туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентра

Деталі: 27 грудня на крайньому півдні України, а також уночі в північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях очікується невеликий дощ, мокрий сніг, місцями можлива слабка ожеледь.

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На решті території значних опадів не прогнозується. Уранці та в першій половині дня в північних і місцями західних областях очікується туман. Вітер північно-східний, на заході та півночі країни північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура коливатиметься від -3° до +2° уночі та вдень, у Карпатах -4°…-9°, а на Закарпатті та в Криму вдень +1°…+6°.

У Києві вночі прогнозується невеликий дощ і мокрий сніг із можливістю слабкої ожеледі, удень – без істотних опадів. Уранці та в першій половині дня очікується туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура близько 0°.

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28 грудня по всій Україні зберігатиметься суха погода, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, слабкий, 3-8 м/с.

Температура залишатиметься в межах -3°…+2° уночі та вдень, у Карпатах уночі -3°…-8°.

У столиці очікується суха погода, місцями туман уночі та вранці. Вітер слабкий, змінних напрямків, температура вночі 0°…-2°, удень 0°…+2°.