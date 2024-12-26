В Украине в ближайшие дни будет преимущественно без осадков, возможен туман и слабый гололед

В пятницу в южных и северных областях ожидается прохладная погода, небольшой дождь, мокрый снег, местами возможен гололед. На остальной территории будет сухо, возможен туман.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 27 декабря на крайнем юге Украины, а также ночью в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях ожидается небольшой дождь, мокрый снег, местами возможен слабый гололед.

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На остальной территории значительных осадков не прогнозируется. Утром и в первой половине дня в северных и местами западных областях ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе и севере страны северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура будет колебаться от -3° до +2° ночью и днем, в Карпатах -4°...-9°, а на Закарпатье и в Крыму днем +1°...+6°.

В Киеве ночью прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег с возможностью слабого гололеда, днем - без существенных осадков. Утром и в первой половине дня ожидается туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 0°.

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28 декабря по всей Украине сохранится сухая погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, слабый, 3-8 м/с.

Температура будет оставаться в пределах -3°...+2° ночью и днем, в Карпатах ночью -3°...-8°.

В столице ожидается сухая погода, местами туман ночью и утром. Ветер слабый, переменных направлений, температура ночью 0°...-2°, днем 0°...+2°.