Щоб підвезти "клієнтів" до кордону, ділки доєднались до кортежу поховання загиблого воїна

Оперативники Чопського прикордонного загону викрили спробу незаконного переправлення через українсько-словацький кордон двох чоловіків призовного віку.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Схему переправлення спланували двоє закарпатців, що проживають у прикордонні. За 18000 доларів США вони взялися доставити до кордону двох жителів Ужгорода.

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Перетин держрубежу планували у районі населеного пункту Княгиня Ужгородського району.

Аби провезти "клієнтів" через контрольні пости, переправники вдалися до найбільш цинічного задуму, наголошують у ДПСУ.

Зловмисники вдали, що прямують у складі жалобного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання. Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли "клієнтів", державний прапор.

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Однак хитрощі переправників було викрито. Оперативники дочекалися, доки завершиться процесія, і почали затримання правопорушників. Під час нього один із переправників не виконував законні вимоги правоохоронців зупинитися і здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд. "Клієнтів" ділки на ходу викинули з автомобіля і наказали тікати.

Група реагування разом з оперативниками, затримала втікачів та їхніх переправників і доставила їх у прикордонний підрозділ.

Дослівно ДПСУ: "У діях переправників вбачають ознаки кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відповідне повідомлення надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції. Також їх притягнуто до відповідальності за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Обом "клієнтам" доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетинання державного кордону. Рішення у їхній справі прийматиме суд".