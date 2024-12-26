Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Щоб підвезти "клієнтів" до кордону, ділки доєднались до кортежу поховання загиблого воїна

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 грудня 2024, 14:51
Щоб підвезти клієнтів до кордону, ділки доєднались до кортежу поховання загиблого воїна
фото ДПСУ

Оперативники Чопського прикордонного загону викрили спробу незаконного переправлення через українсько-словацький кордон двох чоловіків призовного віку.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Схему переправлення спланували двоє закарпатців, що проживають у прикордонні. За 18000 доларів США вони взялися доставити до кордону двох жителів Ужгорода.

Реклама:

Перетин держрубежу планували у районі населеного пункту Княгиня Ужгородського району.

Аби провезти "клієнтів" через контрольні пости, переправники вдалися до найбільш цинічного задуму, наголошують у ДПСУ.

Зловмисники вдали, що прямують у складі жалобного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання. Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли "клієнтів", державний прапор.

РЕКЛАМА:

Однак хитрощі переправників було викрито. Оперативники дочекалися, доки завершиться процесія, і почали затримання правопорушників. Під час нього один із переправників не виконував законні вимоги правоохоронців зупинитися і здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд. "Клієнтів" ділки на ходу викинули з автомобіля і наказали тікати.

Група реагування разом з оперативниками, затримала втікачів та їхніх переправників і доставила їх у прикордонний підрозділ.

Дослівно ДПСУ: "У діях переправників вбачають ознаки кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відповідне повідомлення надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції. Також їх притягнуто до відповідальності за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Обом "клієнтам" доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетинання державного кордону. Рішення у їхній справі прийматиме суд".

ухилянтиПрикордонна службаЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон

Deepstate: Майже все Курахове окуповане ворогом

Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для регіону

У Варшаві арештували водія, який збив на смерть 14-річного українця

Трамп не виключив застосування військової сили для взяття під контроль Гренландії

Трамп: Я "можу зрозуміти почуття" Росії щодо можливого вступу України в НАТО

Усі новини...
ухилянти
На Буковині затримали організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних із арсеналом зброї
Організатора переправлення чоловіків за кордон затримали з арсеналом зброї
До кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду
Останні новини
05:26
Аналітики ISW припустили, як війська РФ можуть використати просування в Торецьку
04:30
"Арсенал" із Зінченком поступився "Ньюкаслу" в півфіналі Кубку англійської ліги
03:54
На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон
03:20
фото, відеоУ російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу, виникла пожежа
02:20
Маркарова: Резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом внесли на розгляд Конгресу США
01:51
Богачук: Ломаченку вже набрид бокс
01:48
ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон
01:24
DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ
00:58
На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа
00:36
На Київщині працювали сили ППО по ворожих дронах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: