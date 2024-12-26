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Чтобы подвезти "клиентов" к границе, дельцы присоединились к кортежу похорон погибшего воина

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 14:51
Чтобы подвезти клиентов к границе, дельцы присоединились к кортежу похорон погибшего воина
фото ГПСУ

Оперативники Чопского пограничного отряда разоблачили попытку незаконной переправки через украинско-словацкую границу двух мужчин призывного возраста.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Схему переправки спланировали двое закарпатцев, проживающих в приграничье. За 18000 долларов США они взялись доставить к границе двух жителей Ужгорода.

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Пересечение госграницы планировали в районе населенного пункта Княгиня Ужгородского района.

Чтобы провезти "клиентов" через контрольные посты, переправщики прибегли к наиболее циничному замыслу, отмечают в ГПСУ.

Злоумышленники сделали вид, что направляются в составе траурного кортежа, который сопровождал тело погибшего воина к месту захоронения. Правонарушители даже вывесили из окна автомобиля, в котором везли "клиентов", государственный флаг.

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Однако хитрость переправщиков была изоблачена. Оперативники дождались, пока завершится процессия, и начали задержание правонарушителей. Во время него один из переправщиков не выполнял законные требования правоохранителей остановиться и совершил попытку наезда на пограничный наряд. "Клиентов" дельцы на ходу выбросили из автомобиля и приказали бежать.

Группа реагирования вместе с оперативниками, задержала беглецов и их переправщиков и доставила их в пограничное подразделение.

Дословно ГПСУ: "В действиях переправщиков усматривают признаки уголовного преступления по ч.3 ст.332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Соответствующее сообщение направлено в адрес Ужгородского райотдела Нацполиции. Также они привлечены к ответственности по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Обоим "клиентам" придется отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения государственной границы. Решение по их делу будет принимать суд".

уклонистыПограничная службаЗакарпатье
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