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Іноземець з пістолетом пограбував магазин на Андріївському узвозі, його розшукали по "гарячих слідах"

Олександр ШумілінЧетвер, 26 грудня 2024, 15:30
Іноземець з пістолетом пограбував магазин на Андріївському узвозі, його розшукали по гарячих слідах
Фото Нацполіції

У Києві затримали іноземця, який, погрожуючи зброєю, пограбував магазин на Андріївському узвозі.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Дослівно: "Зловмисник у масці та зі зброєю в руках зайшов в маркет на Андріївському узвозі й, погрожуючи продавчині пістолетом, зламав касу ломом та втік з "виручкою".

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Деталі: В поліції розповіли, що про розбійний напад повідомила 61-річна місцева мешканка, яка працює касиром у продуктовому маркеті.

Начальник кримінальної поліції Денис Сілочі розповів, що за допомогою фахівців кримінального аналізу нападника розшукали по "гарячих слідах" неподалік місяця злочину на одній з вулиць Подолу.

"Для нас це зайняло менш як годину. Нападником виявився 30-річний іноземець, який з вересня цього року проживає у Києві в готелі. Під час обшуку слідчі вилучили пістолет, лом, яким він зламав касу, та одинадцять тисяч гривень виручки", - розповів Сілочі.

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Слідчі затримали фігуранта і повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України – розбій.

Порушника взяли під варту.

 
Фото Нацполіції
 
Фото Нацполиции

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поліціяКиїв
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