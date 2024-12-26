Иностранец с пистолетом ограбил магазин на Андреевском спуске, его разыскали по "горячим следам"

В Киеве задержали иностранца, который, угрожая оружием, ограбил магазин на Андреевском спуске.

Источник: сообщение Национальной полиции

Дословно: "Злоумышленник в маске и с оружием в руках зашел в маркет на Андреевском спуске и, угрожая продавщице пистолетом, сломал кассу ломом и убежал с „выручкой".

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Детали: В полиции рассказали, что о разбойном нападении сообщила 61-летняя местная жительница, которая работает кассиром в продуктовом маркете.

Начальник криминальной полиции Денис Силочи рассказал, что с помощью специалистов криминального анализа нападающего разыскали по "горячим следам" неподалеку от места преступления на одной из улиц Подола.

"Для нас это заняло менее часа. Нападавшим оказался 30-летний иностранец, который с сентября этого года проживает в Киеве в гостинице. Во время обыска следователи изъяли пистолет, лом, которым он сломал кассу, и одиннадцать тысяч гривен выручки", - рассказал Силочи.

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Следователи задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины - разбой.

Нарушителя взяли под стражу.

Фото Нацполиции