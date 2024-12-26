Справа про хабар за оренду в парку "Наталка": екс-"ударівця" арештували із заставою в 37 млн

Суд арештував підозрюваного в шахрайстві адвоката з Одещини, екс-"ударівця" Олександра Суханова з альтернативою застави в 37 мільйонів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури адвокату, затриманому під час одержання 900 тис. доларів США за вирішення земельного питання зі столичними посадовцями, Солом’янським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у 37 млн гривень".

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Деталі: За даними слідства, адвокат з Одещини очільник партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександр Суханов повідомив столичному підприємцю, що у нього є зв’язки у Київській міській раді, та він зможе допомогти з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га в парку "Наталка" строком на 25 років. Розв’язання цього питання він оцінив у 1 млн доларів США.

В ході контролю за вчиненням злочину адвоката затримали одразу після одержання від директора товариства 900 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затриманому повідомили про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

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"УДАР" вийшов із заявою, що Суханова місцева обласна організація партії прийняла до своїх лав декілька місяців тому. У повідомленні також ішлося, що після затримання Суханова виключили з лав партії, а питання проходження ним внутрішньої перевірки розглядатиметься центральними контролюючими органами партії.