Дело о взятке за аренду в парке "Наталка": экс-"ударовец" арестован с залогом в 37 млн

Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве адвоката из Одесской области, экс-"ударовца" Александра Суханова с альтернативой залога в 37 миллионов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По ходатайству следователей СБУ и прокуроров Киевской городской прокуратуры адвокату, задержанному при получении 900 тыс. долларов США за решение земельного вопроса со столичными чиновниками, Соломенским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 37 млн гривен".

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Детали: По данным следствия, адвокат из Одесской области глава партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александр Суханов сообщил столичному предпринимателю, что у него есть связи в Киевском городском совете, и он сможет помочь с выделением в аренду земельного участка 0,5 га в парке "Наталка" сроком на 25 лет. Решение этого вопроса он оценил в 1 млн долларов США.

В ходе контроля за совершением преступления адвоката задержали сразу после получения от директора общества 900 тыс. долларов США.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержанному сообщили о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах.

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"УДАР" вышел с заявлением, что Суханова местная областная организация партии приняла в свои ряды несколько месяцев назад. В сообщении также говорилось, что после задержания Суханова исключили из рядов партии, а вопрос прохождения им внутренней проверки будет рассматриваться центральными контролирующими органами партии.