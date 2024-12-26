В аварії автобуса у Норвегії з пасажирами з восьми країн загинули троє людей
Четвер, 26 грудня 2024, 18:41
В аварії автобуса на півночі Норвегії, на борту якого було 58 осіб, загинули троє людей, ще кілька у важкому стані; серед пасажирів є іноземці.
Джерело: "Єврпоейська правда" з посиланням на NRK
Деталі: У поліції повідомили, що автобус прямував з міста Нарвік на Лофотенські острови. Автобус належить компанії Boreal і виконував регулярний рейс.
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На цей час з перекинутого і частково зануреного у воду автобуса евакуювали усіх пасажирів. Троє людей загинули від отриманих травм, ще четверо у важкому стані.
Серед пасажирів є громадяни восьми різних країн, проте яких саме – не уточнюють.
У перший час після звісток про аварію припускали, що в автобусі могло бути до 70 пасажирів.
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Що було раніше:
- Минулого тижня літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.
- Наприкінці жовтня у центрі Осло сталася небезпечна ДТП з трамваєм – він зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину.