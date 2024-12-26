В аварії автобуса у Норвегії з пасажирами з восьми країн загинули троє людей

В аварії автобуса на півночі Норвегії, на борту якого було 58 осіб, загинули троє людей, ще кілька у важкому стані; серед пасажирів є іноземці.

Джерело: "Єврпоейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: У поліції повідомили, що автобус прямував з міста Нарвік на Лофотенські острови. Автобус належить компанії Boreal і виконував регулярний рейс.

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На цей час з перекинутого і частково зануреного у воду автобуса евакуювали усіх пасажирів. Троє людей загинули від отриманих травм, ще четверо у важкому стані.

Фото: Jens Andre M. Birkeland

Серед пасажирів є громадяни восьми різних країн, проте яких саме – не уточнюють.

У перший час після звісток про аварію припускали, що в автобусі могло бути до 70 пасажирів.

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