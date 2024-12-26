В аварии автобуса в Норвегии с пассажирами из восьми стран погибли три человека
Четверг, 26 декабря 2024, 18:41
В аварии автобуса на севере Норвегии, на борту которого было 58 человек, погибли три человека, еще несколько в тяжелом состоянии; среди пассажиров есть иностранцы.
Источник: "Еврпоейская правда" со ссылкой на NRK
Детали: В полиции сообщили, что автобус направлялся из города Нарвик на Лофотенские острова. Автобус принадлежит компании Boreal и выполнял регулярный рейс.
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В настоящее время из перевернувшегося и частично погруженного в воду автобуса эвакуировали всех пассажиров. Три человека погибли от полученных травм, еще четверо в тяжелом состоянии.
Среди пассажиров есть граждане восьми разных стран, каких именно – не уточняют.
В первое время после известий об аварии предполагали, что в автобусе могло быть до 70 пассажиров.
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Что предшествовало:
- На прошлой неделе самолет норвежской компании, который садился в городе Молде на берегу фьорда, съехал с полосы и чуть не оказался в воде.
- В конце октября в центре Осло произошло опасное ДТП с трамваем – он сошел с рельсов и въехал в помещение магазина.