В аварии автобуса в Норвегии с пассажирами из восьми стран погибли три человека

В аварии автобуса на севере Норвегии, на борту которого было 58 человек, погибли три человека, еще несколько в тяжелом состоянии; среди пассажиров есть иностранцы.

Источник: "Еврпоейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: В полиции сообщили, что автобус направлялся из города Нарвик на Лофотенские острова. Автобус принадлежит компании Boreal и выполнял регулярный рейс.

Реклама:

В настоящее время из перевернувшегося и частично погруженного в воду автобуса эвакуировали всех пассажиров. Три человека погибли от полученных травм, еще четверо в тяжелом состоянии.

Фото: Jens Andre M. Birkeland

Среди пассажиров есть граждане восьми разных стран, каких именно – не уточняют.

В первое время после известий об аварии предполагали, что в автобусе могло быть до 70 пассажиров.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: