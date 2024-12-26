Bihus.Info узнали, кто из судей и полицейских приватизировал служебное жилье, скрывая собственное

Журналисты Bihus.Info исследовали, что целый ряд судей и полицейских в течение последних лет получили и приватизировали служебные квартиры в киевских новостройках, при этом часть из них перед этим скрывала приобретенное ранее личное жилье.

Источник: расследование Bihus.Info

Дословно: "Несмотря на то, что сама по себе и раздача, и приватизация служебного жилья являются законными, этой возможностью очень часто почему-то пользуются не те служащие, которые действительно в этом нуждаются".

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Детали: В расследовании говорится, в частности, о бывшей судье Шестого апелляционного административного суда Людмиле Губской, которая в 2019 году получила в пользование трехкомнатную служебную квартиру в ЖК "Комфорт Таун". Стоимость такой сейчас - не менее 115 тысяч долларов. Уже в 2023 году она ее приватизировала и через несколько месяцев уволилась.

"При этом семья судьи явно не из тех, кто нуждается в такой помощи от государства. В 2022 году Губская стала обладательницей двухкомнатной квартиры и паркоместа в новом жилом комплексе в Черкассах. Там также приобрел еще одно двухкомнатное жилье ее сын Руслан Губский. Невестка же тем временем купила еще две однокомнатные квартиры в том же ЖК "Комфорт Таун" в Киеве. В общем судья с семьей за время пользования служебным жильем скупились недвижимостью и авто примерно на четыреста тысяч долларов", - пишет Bihus.Info.

По данным журналистов, квартиру в "Комфорт Тауне" также приватизировала и Юлия Войтковская, бывшая секретарь судебного заседания в Шестом апелляционном административном суде. На момент получения служебного жилья ни она, ни ее дочь собственного жилья в Киеве не имели. В 2022-м 18-летняя дочь Войтковской Анна Косенко приобрела большую новую квартиру в ЖК "Русановская Гавань". Но ни Войтковская, ни Косенко в ней не проживали, потому что ею сразу начал пользоваться судья Евгений Мезенцев, помощницей которого и работала Юлия Войтковская.

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Судья Хозяйственного суда города Киева Юрий Подченко получил от государства и почти сразу приватизировал трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Моторный". Впрочем, еще до начала пользования служебным жильем, его жена Инна Пидченко приобрела собственную квартиру в Киеве, которая загадочно исчезла из деклараций судьи именно перед получением служебной.

Журналисты установили, что жена судьи просто переписала свое жилье на мать. У нее же, кроме этого "подарка" от дочери, в 2021-м появилась еще одна квартира - в дорогом ЖК "Дельмар" на Печерске. Квартиры такой же площади, в зависимости от ремонта, сейчас стоят от 170 до 250 тысяч долларов.

Журналисты исследовали, что жилье от государства получают и правоохранители. Так, например, Сергей Бойчук, глава департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел, в 2023 году приватизировал служебную квартиру в ЖК "Кришталеві джерела". При этом в своих декларациях за предыдущие годы он указывал, что еще с 2014 владел двухкомнатной квартирой на Позняках. Перед тем, как полицейский начал пользоваться служебным жильем, собственная квартира из его деклараций исчезла. Как пояснил Бойчук в комментарии Bihus.Info, сейчас она принадлежит его матери.

Еще две служебные квартиры, по данным журналистов, в ЖК "Славутич" получили близкие к главе Нацполиции Ивану Выговскому правоохранители Дмитрий Соколов и Артем Родыгин. Оба в последние годы меняли места работы в зависимости от переназначений Выговского и в конце получили должности в Киеве. Эта близость могла повлиять на скорость и "качество" получения служебного жилья - "Славутич" является самым дорогим ЖК в нашем перечне и одним из самых дорогих комплексов, где сейчас в Киеве вообще есть служебные квартиры.

Дмитрий Соколов, глава одного из департаментов НПУ, говорится в расследовании, начал пользоваться трехкомнатной квартирой в 2022-м и уже через два года ее приватизировал. В этот период времени его семья активно покупала недвижимость под Киевом. В частности, у матери полицейского в 2022-м появилась квартира на 70 квадратных метров в одном из жилых комплексов в Софиевской Борщаговке. Еще одну квартиру в этом ЖК в 2024 году приобрела и теща Соколова.

Артем Родыгин, заместитель начальника ГУНП в Киеве, получил четырехкомнатную квартиру в этом же жилом комплексе. Сейчас она еще не приватизирована, однако уже исключена из перечня служебных - это основной шаг к приватизации квартиры.