Молдова назвала Росію головною загрозою в стратегії оборони на наступне десятиліття

Парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як основний фактор загрози.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: 26 грудня парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на 2024-2034 рік, обговорення супроводжувалося запеклими суперечками між керівною партією Маї Санду та опозицією.

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Головними загрозами для нацбезпеки Молдови у документі вказують ті, що пов’язані з фактором Росії – війну в Україні і ризики розширення війни на території сусідньої з Молдовою Одещини, гібридні атаки з боку Росії, розташованих у невизнаному Придністров’ї російських військових та збройні формування "ПМР".

Ці загрози визначені як такі, що становлять екзистенційну загрозу для країни.

Для підвищення обороноздатності пропонується збільшення фінансування на оборонні витрати, збільшення кількості військових баз, вдосконалення військової освіти.

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Ставлять за мету протягом наступного десятиліття покращити позицію Молдови у глобальному рейтингу Global Firepower з теперішньої передостанньої 144-ї до 134-ї.

У документі зазначають, що НАТО за теперішніх геополітичних обставин "відіграє вирішальну роль у стримуванні агресії".

Також зазначається, що нейтральний статус Молдови не є перешкодою для військової співпраці з партнерськими державами.

Передбачається активізація участі Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС, у документі ставлять за мету до 2034 року "на 100% інтергувати її у військові структури ЄС".

Нещодавно у Молдові ухвалили закон щодо можливості перевірки на поліграфі охочих вступати на військову службу за контрактом та чинних військовослужбовців, які за посадою мають доступ до важливої інформації.

Нагадаємо, під час різдвяної повітряної атаки РФ проти України повітряний простір Молдови могла порушити щонайменш одна російська ракета.