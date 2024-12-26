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Молдова назвала Россию главной угрозой в стратегии обороны на следующее десятилетие

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 23:07
Молдова назвала Россию главной угрозой в стратегии обороны на следующее десятилетие
Флаг Молдовы. фото иллюстративное - Getty Images

Парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как основной фактор угрозы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: 26 декабря парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на 2024-2034 год, обсуждение сопровождалось спорами между правящей партией Майи Санду и оппозицией.

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Главными угрозами для нацбезопасности Молдовы в документе указывают те, что связаны с фактором России – войну в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесской области, гибридные атаки со стороны России, расположенных в непризнанном Приднестровье российских военных и военные формирования "ПМР".

Эти угрозы определены как представляющие экзистенциальную угрозу для страны.

Для повышения обороноспособности предлагается увеличение финансирования на оборонные расходы, увеличение количества военных баз, совершенствование военного образования.

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Ставят целью в течение следующего десятилетия улучшить позицию Молдовы в глобальном рейтинге Global Firepower с нынешней предпоследней 144-й до 134-й.

В документе отмечается, что НАТО в нынешних геополитических обстоятельствах "играет решающую роль в сдерживании агрессии".

Также отмечается, что нейтральный статус Молдовы не является препятствием для военного сотрудничества с партнерскими государствами.

Предполагается активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе ставят цель до 2034 года "на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС".

Недавно в Молдове приняли закон о возможности проверки на полиграфе желающих поступать на военную службу по контракту и действующих военнослужащих, которые по должности имеют доступ к важной информации.

Напомним, во время рождественской воздушной атаки РФ против Украины воздушное пространство Молдовы могла нарушить как минимум одна российская ракета.

МолдоваРосcия
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