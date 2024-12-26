Генштаб: Найбільша активність ворога зберігається на Покровському напрямку

З початку доби 26 грудня на фронті відбулося 164 бойових зіткнення, з них 39 штурмів росіяни провели на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 26 грудня

Дослівно: "Противник завдав 35 авіаційних ударів застосувавши 45 КАБ, понад сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Западного, Лозової, Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському лісі.

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На Сіверському напрямку окупанти тричі без успіху атакували в районі Білогорівки та Григорівки.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине були атаковані ворогом на Краматорському напрямку чотири рази, противник успіху не мав.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку наші воїни три рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 31 КАБ і 424 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.