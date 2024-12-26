Генштаб: Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении

С начала суток 26 декабря на фронте произошло 164 боевых столкновения, из них 39 штурмов россияне провели на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 26 декабря

Дословно: "Противник нанес 35 авиационных ударов применив 45 КАБ, более семи сотен ударов дронами-камикадзе и совершил более 4600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло два боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.

Двадцать четыре раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Копанок, Чернещины, Новосергиевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении оккупанты трижды без успеха атаковали в районе Белогоровки и Григорьевки.

Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино были атакованы врагом на Краматорском направлении четыре раза, противник успеха не имел.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

На Времовском направлении наши воины остановили 15 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики совершили одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении наши воины три раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 31 КАБ и 424 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 – из реактивных систем залпового огня.