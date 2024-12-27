У Нігерії військовий винищувач помилково бомбардував мирних жителів, 10 загиблих

Щонайменше 10 людей загинули і кілька отримали поранення, коли нігерійський військовий винищувач, який переслідував бойовиків у двох селах, помилково скинув бомби на мирних жителів у північно-західному штаті Сокото.

Джерело: Reuters із посиланням на губернатора штату Ахмеда Алію

Пряма мова Алію: "Військові літаки виконували завдання з ліквідації злочинних збройних угруповань, що тероризують штат, і помилково розбомбили невинних людей цієї громади".

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Деталі: Алію додав, що ведеться розслідування військової операції, в результаті якої загинули мирні жителі у двох селах.