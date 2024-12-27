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В Нигерии военный истребитель по ошибке бомбардировал мирных жителей, 10 погибших

Ольга ГлущенкоПятница, 27 декабря 2024, 04:38
В Нигерии военный истребитель по ошибке бомбардировал мирных жителей, 10 погибших
иллюстративное фото Nigeria Info

По меньшей мере 10 человек погибли и несколько получили ранения, когда нигерийский военный истребитель, который преследовал боевиков в двух деревнях, ошибочно сбросил бомбы на мирных жителей в северо-западном штате Сокото.

Источник: Reuters со ссылкой на губернатора штата Ахмеда Алию

Прямая речь Алию: "Военные самолёты выполняли задание по ликвидации преступных вооружённых группировок, терроризирующих штат, и по ошибке разбомбили невинных людей этой общины".

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Детали: Алию добавил, что ведется расследование военной операции, в результате которой погибли мирные жители в двух деревнях.

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