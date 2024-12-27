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Окупанти готують пропагандистський телеміст до річниці Ялтинської конференції – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 грудня 2024, 06:50
Окупанти готують пропагандистський телеміст до річниці Ялтинської конференції – спротив
ілюстративне фото: Getty Images

За даними національно спротиву, в лютому російські загарбники планують провести міжнародний телеміст до річниці Ялтинської конференції 1945 року, аби вчергове поширити наративи про нібито "нацизм" в Україні.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "В лютому росіяни планують телеміст на честь річниці конференції в Ялті. Телеміст має відбутися між студіями й Сімферополем та студіями у Великій Британії, Франції та США".

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Деталі: У ЦНС зазначають, що під час телемосту окупанти планують вчергове поширити меседжі про нібито "нацизм" в Україні й про те, що сучасний світовий порядок застарів.

Дослівно: "Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ними цю виставу".

Довідково: Ялтинська конференція (також Кримська) – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11 лютого 1945 для вирішення проблем, пов'язаних із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу.

КримокупаціяРосія
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