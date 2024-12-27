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У Карпатах затримали групу чоловіків, які намагались втекти до Румунії – ДПСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 27 грудня 2024, 07:24
У Карпатах затримали групу чоловіків, які намагались втекти до Румунії – ДПСУ
Фото ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону затримали в Карпатах 4 мешканців Запорізької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ у Facebook

Деталі: Зазначається, що оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про можливий незаконний перетин держкордону групою осіб.

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Дослівно управління ДПСУ: "На Святвечір, 24 грудня, групу "туристів" за допомогою технічних засобів вдалось виявити на ділянці відділу прикордонної служби "Селятин". Добре екіпіровані незнайомці у маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до українсько-румунського кордону".

Деталі: Невдовзі група реагування спільно зі співробітниками СБУ Чернівецької області наздогнала та затримала 4 чоловіків. 

 
Фото ДПСУ

"Правопорушниками виявились четверо жителів Запорізької області, віком 21, 23, 39 та 44 роки, які зізнались про намір незаконно потрапити до Румунії", – повідомили у регіональному управлінні ДПСУ.

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Зазначається, що до екстремальної подорожі у горах чоловіки підготувалися ретельно: подбали про їжу, воду, теплі речі, засоби маскування та пересування засніженими ділянками.  

На затриманих оформили адмінматеріали за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Карпатикордонухилянти
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