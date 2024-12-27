В Карпатах задержали группу мужчин, которые пытались сбежать в Румынию – ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда задержали в Карпатах 4 жителей Запорожской области, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

Источник: Западное региональное управление ГПСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о возможном незаконном пересечении госграницы группой лиц.

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Дословно управление: "На Сочельник, 24 декабря, группу "туристов" с помощью технических средств удалось обнаружить на участке отдела пограничной службы "Селятин". Хорошо экипированные незнакомцы в маскировочных костюмах с рюкзаками направлялись по горной дороге к украинско-румынской границе".

Детали: Вскоре группа реагирования совместно с сотрудниками СБУ Черновицкой области догнала и задержала 4 мужчин.

Фото ГПСУ

"Правонарушителями оказались четверо жителей Запорожской области в возрасте 21, 23, 39 и 44 года, которые признались о намерении незаконно попасть в Румынию", – сообщили в региональном управлении ГПСУ.

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Отмечается, что к экстремальному путешествию в горах мужчины подготовились тщательно: позаботились о еде, воде, теплых вещах, средствах маскировки и передвижения по заснеженным участкам.

На задержанных оформили админматериалы по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".