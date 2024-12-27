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Підводний кабель Estlink 1 охоронятимуть патрульні кораблі ВМС Естонії  

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 27 грудня 2024, 10:50
Підводний кабель Estlink 1 охоронятимуть патрульні кораблі ВМС Естонії  
Фото: Міноборони Естонії

Естонія від ранку 27 грудня залучить патрульні кораблі ВМС для охорони підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони країни

Пряма мова міністра оборони Естонії Ханно Певкура: "Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання – негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами".

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Деталі: Він зауважив, що після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури. 

За словами заступника командувача ВМС, капітана флоту Юхана-Еліаса Сельямаа, ВМС готові до операції. 

"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою і діємо скоординовано", – наголосив Сельямаа.

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Естонські військово-морські сили направлять до кабелю Estlink 1 корабель Raju.

Передісторія:

ЕстоніяМіноборони
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