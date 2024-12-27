Підводний кабель Estlink 1 охоронятимуть патрульні кораблі ВМС Естонії
Естонія від ранку 27 грудня залучить патрульні кораблі ВМС для охорони підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони країни
Пряма мова міністра оборони Естонії Ханно Певкура: "Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання – негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами".
Деталі: Він зауважив, що після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури.
За словами заступника командувача ВМС, капітана флоту Юхана-Еліаса Сельямаа, ВМС готові до операції.
"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою і діємо скоординовано", – наголосив Сельямаа.
Естонські військово-морські сили направлять до кабелю Estlink 1 корабель Raju.
Передісторія:
- Вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.
- 26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, також зазначалося, що правоохоронці зайшли на борт цього танкера для слідчих дій. Розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.
- Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.
- Естонський уряд заявив про наміри посилити нагляд за морською та іншою інфраструктурою та розраховує на допомогу союзників.